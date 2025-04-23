Самоуправление по меньшей мере

Глава Красноярского края и секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков приступил к масштабной реформе региональной системы местного самоуправления (МСУ). Она ставит целью повышение эффективности власти на местах и предполагает ликвидацию муниципалитетов на уровне сел и поселков, слияние ряда районов, а также избрание глав только из числа кандидатов, предложенных губернатором. Большинство оппозиционных парламентских партий в крае однозначно выступили против таких преобразований, полагая, что они лишат жителей возможности хоть как-то влиять на решения чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Михаил Котюков пришел к выводу, что районов в Красноярском крае больше, чем нужно, а сельские муниципалитеты излишни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Михаил Котюков пришел к выводу, что районов в Красноярском крае больше, чем нужно, а сельские муниципалитеты излишни

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению законодательного собрания региона 23 апреля рассмотрел законопроект «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Документ, внесенный в парламент администрацией губернатора Михаила Котюкова, предполагает масштабную и самую радикальную для сибирских регионов реформу МСУ.

Согласно законопроекту, в крае предложено ликвидировать муниципалитеты на уровне сел и поселков. В результате из 472 ныне существующих в регионе муниципальных образований двух уровней останутся всего 39, из которых только шесть со статусом городских округов (Красноярск, Норильск, Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск и Солнечный). Сейчас таких округов 17. В нескольких случаях границы между муниципалитетами предложено провести по-новому. Например, Балахтинский район при преобразовании в округ включит территорию Новоселовского района, Енисейский округ объединит одноименный район с городами Енисейск и Лесосибирск, к Красноярску присоединят поселок Березовка ликвидируемого Березовского района, а также ряд сел Емельяновского района.

Кроме того, законопроект меняет практику избрания глав муниципалитетов по конкурсу. В новой схеме местному совету предстоит выбирать главу муниципалитета только из числа кандидатов, предложенных главой региона.

«Губернатор Красноярского края предварительно рассматривает и представляет представительному органу первого созыва не менее двух кандидатов на должность первого главы вновь образованного муниципального образования»,— говорится в ст. 31 законопроекта.

Число депутатов в новых муниципальных (не городских) округах определено исходя из численности избирателей. Там, где их окажется больше 50 тыс., будут избирать 35 депутатов (15 по партспискам и 20 в одномандатных округах). Если 10–50 тыс., то избирать предстоит 30 депутатов (12 по партспискам и 18 в одномандатных округах). Все изменения в модели МСУ должны произойти в переходный период, который истекает 31 декабря 2029 года.

«Закон стал неожиданностью как для глав муниципальных образований региона, так и для районных советов депутатов. Вместе с коллегами приступили к внимательному изучению проекта»,— признал в своем Telegram-канале глава Новоселовского района Николай Филимонов. Руководители муниципалитетов первого уровня Сухобузимского района проект уже изучили и пришли к однозначному выводу.

«Главы сельских поселений Сухобузимского района… выражают свое несогласие в части объединения Сухобузимского и Большемуртинского районов в один муниципальный округ, так как считают, что такое объединение нецелесообразно и неэффективно, и негативно скажется на жизни населения Сухобузимского района»,— говорится в их обращении в адрес спикера заксобрания Алексея Додатко.

В райадминистрации напомнили, что в 1960-е годы названные районы уже объединяли, но положительного результата это не дало.

В пояснительной записке к документу необходимость его принятия не обосновывается. Лишь указывается на то, что подобные изменения стали возможны после принятия федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». «Укрупнение муниципалитетов улучшит качество муниципального управления, что особенно значимо в условиях нехватки квалифицированных кадров, повысит оперативность принятия управленческих решений на местах. Кроме того, это позволит формировать сильные местные бюджеты, позволяющие объединенной территории развиваться более высокими темпами. Кроме того, упростится решение насущных проблем для жителей, в том числе по вопросам предоставления коммунальных услуг, тарифообразования»,— назвали цель реформы в правительстве Красноярского края.

Михаил Котюков занимает пост секретаря регионального отделения «Единой России» (РО ЕР). На заседании комитета депутаты-единороссы поддержали инициативу. «Законопроектом предусмотрен переход Красноярского края на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Такой опыт уже есть в регионе: 12 территорий сделали это в инициативном порядке, из них три территории уже больше шести лет работают в одноуровневой системе власти. По первой оценке видно, что законопроект подготовлен в соответствии с федеральным законом, регулирующим базовые положения организации местного самоуправления и муниципальной власти. Продолжим работу над ним, чтобы найти ответы на все возникающие вопросы, так как внедрение норм закона связано с принятием целой системы нормативно-правовых актов, которые предстоит разработать»,— сообщили «Ъ-Сибирь» во фракции ЕР.

У большинства оппозиционных парламентских партий губернаторский законопроект вызвал резкую критику.

«Жителей края вообще лишают возможности хоть как-то влиять на жизнь района. Ни депутатов, которые живут на территории сельсовета и знают досконально все его проблемы, ни глав, ни понятия “выборы”. Все это одним махом сметает данный закон»,— возмутился руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Бойков.

По словам политика, ему трудно представить, как, например, администрация Енисейского округа будет управлять поселком Ярцево, до которого от Енисейска по прямой почти 300 км.

По оценке регионального отделения КПРФ, в результате реформы муниципалитеты будут принимать решения «по указке сверху», отдаленные поселки останутся без голоса, а граждан окончательно отлучат от участия в управлении своей территорией. «Это не оптимизация, это демонтаж демократии под соусом бюрократической эффективности»,— констатировали в обкоме Компартии.

Единственный справоросс в заксобрании Максим Маркерт также будет голосовать против законопроекта, но пообещал не делать из этого «политическое шоу». «Наши требования лежат в области доступности достойного заработка, образования, медицины, культуры, жилищных и коммунальных услуг, товаров и сервиса. К сожалению, и до муниципальной реформы в городах и районах края с этим было множество проблем. На наш взгляд, внесенный законопроект их не решает, а влечет дополнительные риски»,— сформулировал депутат позицию возглавляемого им РО партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В свою очередь, руководитель фракции «Новых людей» Евгений Гореленков считает вектор реформы верным, поскольку «местное самоуправление на уровне сельских советов в нашем крае давно функционировало искусственно, в большинстве случаев эти структуры не решали важных вопросов, а порой не могли даже собрать депутатский корпус для принятия бюджета».

«Объединение городов с соседними районами, как, например, в случае с Ачинском, Канском или Минусинском, действительно выглядит логично. Жители этих территорий регулярно пользуются инфраструктурой крупных городов — ездят на лечение, учебу, работают в городах»,— сказал политик «Ъ-Сибирь», добавив, впрочем, что в ряде случаев предлагаемое изменение границ (например, объединение Уярского, Манского и Партизанского районов) вызывает вопросы.

Самой же большой претензией к законопроекту господин Гореленков назвал тот факт, что он подготовлен без консультаций с населением.

На отсутствие таких консультаций обратил внимание и политический консультант Алексей Аксютенко. «Очень странно, что закон принимается в условиях тотальной информационной блокады. Не только краевые чиновники, ответственные за этот закон, но и краевые депутаты и большинство глав районов, которые потеряют работу, молчат… Они не обсуждали это с людьми, хотя, по идее, должны быть публичные слушания»,— прокомментировал он «Ъ-Сибирь» подготовку законопроекта. Само содержание реформы эксперт назвал «авральным, секретным решением, абсолютно необдуманным и не учитывающим интересы людей», результатом которого станет ухудшение качества управления в Красноярском крае.

«Аргументы (правительства края.— «Ъ») об улучшении качества муниципального управления, “сильных бюджетов” и особенно “доступности услуг” выглядят по меньшей мере не слишком очевидно. Возможно, Михаил Котюков хочет этой реформой оказаться в авангарде реформы системы муниципального управления, которая инициирована федеральным центром»,— полагает политолог Александр Чернявский. По его словам, этот грандиозный административный эксперимент окажется «серьезнейшим стресс-тестом» для всей региональной вертикали власти.

«Потенциально в выигрыше могут оказаться оппозиционные партии, у которых в повестке появляется тема, значимая прежде всего для жителей сельских территорий. Потенциально уже на выборах в этом году в парламенты новых укрупненных муниципальных округов они могут рассчитывать на поддержку значительной части населения упраздняемых этой реформой районов»,— предположил политолог.

Профильный комитет заксобрания по итогам заседания решил вынести законопроект на сессию краевого парламента. Она состоится 24 апреля.

Валерий Лавский