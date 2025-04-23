Владимир Путин наградил Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении музыканта Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Денис Мацуев — пианист-виртуоз, солист Московской филармонии. В 1998 году он награжден Первой премией XI Международного конкурса П. И. Чайковского. В 2006-м получил звание заслуженного артиста России, в 2016-м — орден Почета.

20 апреля в музыкальном театре Краснодара прошел фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Во втором отделении господин Мацуев исполнил пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.