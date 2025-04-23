Российские коммунисты поучили зарубежных товарищей борьбе с фашизмом

В преддверии празднования 80-летия Победы КПРФ провела в Москве второй Международный антифашистский форум. 23 апреля в столичной гостинице «Ритц-Карлтон» собрались коммунисты из 91 страны, чтобы послушать лидера российской Компартии Геннадия Зюганова.

Для начала он напомнил о подвиге советского народа, а также объяснил истоки реакционной идеологии. По словам господина Зюганова, в прошлом веке фашизм был неотделим от капитализма и служил задаче «удержания классового господства финансово-промышленного капитала и их воротил». При этом на службу «воротилам» был поставлен не только антисоветизм, но и «махровая, жуткая русофобия», подчеркнул господин Зюганов.

«Гнусные провокации» современных фашистов заключаются, например, в том, что на Украине «детей со второго класса учат ненависти ко всему русскому, советскому, народному», продолжил лидер КПРФ. Кроме того, недруги занимаются разрушением памятников советским героям в странах Восточной Европы. А новое стремление к мировому господству усматривается в риторике президента США Дональда Трампа, за которым видна «тень Трумэна» и его доктрины.

К фашизму неизменно приводит капитализм, и сегодня крупные корпорации «опутали мировое хозяйство как гигантский спрут», сокрушался коммунист. По его словам, Земля «стонет и требует справедливости и социализма», ведь «хищническое отношение к природе вызвало рост стихийных бедствий в пять раз». Ситуация обостряется еще и в связи с тем, что олигархи используют новейшие технологии для укрепления своего господства. «Искусственный интеллект в руках мерзавцев будет похуже гитлеровских концлагерей»,— предостерег Геннадий Зюганов.

В завершение он все же обнадежил соратников тем, что вышеназванным опасностям противостоят «братья по ШОС и БРИКС», которые разделяют «советские идеи». Выбор сегодня крайне прост, заверил лидер КПРФ: или социализм, или варварство, то есть фашизм. И заключил: «Мы за социализм. Поддержит нас форум?» Форум ответил аплодисментами.

Божена Иванова