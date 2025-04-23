Обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе обойдется в более 8 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии заключило контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт светомузыкального фонтана на Советской площади с индивидуальным предпринимателем Рамилем Ибрагимовым, сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 8,55 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Подрядчик должен обслуживать фонтан до конца года. До 30 апреля его нужно расконсервировать, с 1 мая по 10 октября — заниматься техобслуживанием. С 10 по 31 октября требуется законсервировать фонтан.

В апреле 2024 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на аналогичные услуги также с Рамилем Ибрагимовым за 8,5 млн руб. В июле 2023 года договор подписан с ним же за 7,9 млн руб.

Майя Иванова