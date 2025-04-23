Власти Ростовской области прокомментировали сокращения на Ростсельмаше

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал сокращение вакансий на заводе «Ростсельмаш». Его комментарий опубликовала пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«На донском машиностроительном заводе сокращено две тысячи вакансий. Важно подчеркнуть, что все сотрудники продолжают работать в соответствии с ранее заключенными договорами»,— отметил господин Сорокин. Он добавил, что в правительстве внимательно следят за ситуацией. По данным замгубернатора, компания, как работодатель, соблюдает трудовое законодательство.

Ранее совладелец предприятия и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин заявил, что «Ростсельмаш» сократил 2 тыс. сотрудников на фоне резкого падения рынка. По словам собеседника, всю осень завод работал по три дня в неделю, а сейчас перешел на пятидневку, но в «сниженном режиме».

Кристина Федичкина