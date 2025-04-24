Идут до кольца

В 2024 году рынок ювелирных украшений вырос в большинстве регионов Черноземья, следует из данных профильных аналитиков. Наиболее заметный рост зафиксирован в Воронежской области (+30%), где продажи составили 4,9 млрд руб. В других регионах также заметен рост в пределах 15–20%. Увеличился и средний чек на украшения в макрорегионе. Основным драйвером роста аналитики называют интернет-продажи. Эксперты считают, что на динамику повлияло повышение потребительской активности на фоне расширения федеральных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меньше всего продажи украшений выросли в Орловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Меньше всего продажи украшений выросли в Орловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным аналитического центра Sokolov, предоставленным по запросу «Ъ-Черноземье», в 2024 году рынок ювелирных украшений вырос в большинстве регионов Черноземья. В исследовании использовались агрегированные данные СберАналитики, АКИТ и Росстата. Рынки приграничных Курской и Белгородской областей не анализировались. Наибольший рост продемонстрировал рынок ювелирной розницы Воронежской области. Он вырос на 30%, с 3,8 млрд до 4,9 млрд руб. Средний чек в регионе тоже увеличился на 30% — с 6,6 тыс. до 8,6 тыс. руб., заняв пятое место в стране по динамике роста. В Воронеже рынок и средний чек также выросли на 30%, с 3,3 млрд до 4,2 млрд руб. и с 7,6 тыс. до 9,8 тыс. руб. соответственно.

Рынок украшений Липецкой области вырос не менее заметно — на 24%, с 1,9 млрд до 2,4 млрд руб. Средняя стоимость покупок у липчан увеличилась на 30%, с 7,2 тыс. до 9,4 тыс. руб. (шестое место в стране по динамике роста). В Липецке же рынок ювелирной розницы вырос на 25% и достиг 2 млрд руб. (годом ранее 1,9 млрд руб.). Средний чек жителей облцентра увеличился на 21%, с 8,2 тыс. до 9,9 тыс. руб.

В Тамбовской области рынок ювелирных изделий за год вырос на 16%. Тамбовчане потратили на украшения 1,2 млрд руб., в то время как годом ранее — 1 млрд руб. Средняя стоимость покупок в регионе составила 7,6 тыс. руб., увеличившись на 15% за год (с 6,6 тыс. руб.). В Тамбове рынок ювелирной розницы также вырос на 16%, достигнув 947 млн руб. (819 млн руб. годом ранее). Средний чек в облцентре увеличился на 16%, с 6,7 тыс. до 7,6 тыс. руб.

Меньше всего продажи украшений выросли в Орловской области — на 11%. За год жители региона купили ювелирных изделий на 1,2 млрд руб. (по сравнению с 1,1 млрд руб. в 2023-м). В среднем орловчане стали тратить на украшения на 21% больше, чем годом ранее,— рост с 7,1 тыс. до 7,7 тыс. руб. При этом в Орле рынок ювелирной розницы вырос на 12% (с 944 млн до 1 млрд руб.). Средний чек здесь увеличился на 16% и составил 8,2 тыс. руб. (7,1 тыс. руб. в 2023-м).

Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова поясняет, что драйвером развития рынка стал «рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий»: «За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4 до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж, или 10% совокупного рынка, составили продажи через маркетплейсы. В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от е-com, или 13% от всего рынка. Кроме того, на рост рынка в денежном выражении существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой учетных цен ЦБ РФ на золото. С января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45% до 8,5 тыс. руб. за грамм».

Продажи ювелирных украшений в стране в целом увеличились на 25% и достигли 459,4 млрд руб. Розничные цены за год выросли на 34%, а средний чек по рынку — на 19%, составив 9 тыс. руб. В первом квартале 2024 года в Черноземье также фиксировался рост рынка ювелирных украшений — на 29%. Тогда лидером макрорегиона по темпам роста стала Курская область (+45%). В 2023 году рынок также рос, заметнее всего этот тренд прослеживался в Белгородской области (+32,8%).

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков считает, что на рост продаж украшений повлияло увеличение доходов населения. «Думаю, доходы могли подрасти благодаря работе промпредприятий и росту зарплат на них, особенно в оборонке. Но золото дорожает, и стоимость ювелирных украшений бежит впереди зарплат. Думаю, в 2025-м будет неизбежный спад выручки, может быть, на 20%, а то и 30%»,— предположил господин Збойков.

Независимый пиар-консультант Денис Голдман связывает текущую динамику с повышением потребительской активности и «интересом к товарам повседневной роскоши»: «В регионах укрепляются федеральные ювелирные сети, усиливается конкуренция, растет качество сервиса и расширяется ассортимент в среднем ценовом сегменте. Наибольший рост в Воронежской области объясняется ее статусом крупнейшего экономического центра Черноземья. Здесь высокая плотность населения, развитая торговая и логистическая инфраструктура, активный рынок недвижимости, а также растущий внутренний туризм и деловая активность. Это делает регион ключевой точкой притяжения для розничных брендов».

Эксперт прогнозирует, что при сохранении макроэкономической стабильности рынок продолжит расти, однако темпы могут замедлиться. «Основными драйверами останутся интерес к инвестиционным украшениям, развитие региональных торговых точек и спрос на российские бренды. Ожидаемая динамика — рост на уровне 5-10%»,— добавил господин Голдман.

Егор Якимов