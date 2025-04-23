Запрет на рекламу эзотерических услуг внесен на рассмотрение в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных представителей сферы эзотерики. Авторы инициативы — депутаты Нина Останина, Алексей Корниенко (оба — КПРФ) и Андрей Свинцов (ЛДПР) — считают, что такие услуги вводят людей в заблуждение и используются для мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Проект вносит изменения в законы «О защите информации» и «О рекламе». Он предполагает запрет рекламы «эзотерических, энергетических услуг и духовных практик», а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения.

В документе также приводится перечень тех, кому рекламу размещать будет нельзя. Среди них — алхимики, астрологи, биоэнергетические терапевты, духовные наставники (гуру), маги, тарологи и нутрициологи. При этом в отношении некоторых представителей сферы эзотерики в документе есть уточнение — от запрета освобождаются специалисты, имеющие высшее образование, близкое к профилю деятельности. Такое уточнение касается, например, нутрициологов, игропрактиков, нейрографов, практиков осознанных сновидений и др.

Первую версию проекта госпожа Останина опубликовала в Telegram-канале 11 марта. После этого российские нутрициологи обратились в правительство, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы эзотерических услуг. Они указали, что выступают против «псевдонаучных и потенциально опасных практик» и включение своего вида деятельности в список считают ошибкой, так как речь идет о «науке о питании» и «важном звене» в системе общественного здоровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не все эзотерики одинаково полезны».

Полина Мотызлевская