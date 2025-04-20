Битва за телевидение

Протестующие уже почти полгода сербские студенты ввели бессрочную блокаду главной телекомпании страны «Радио и телевидение Сербии», требуя коренного изменения его информационной политики. «Освободить “ТВ Бастилию”» сербская оппозиция требовала и четверть века назад перед падением режима Слободана Милошевича. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах оппозиции создать на базе студенческого протеста партию с расчетом привести ее к власти по результатам выборов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие студенты блокируют здание «Радио и телевидения Сербии» в Белграде (11 марта 2025 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Протестующие студенты блокируют здание «Радио и телевидения Сербии» в Белграде (11 марта 2025 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Начавшаяся на минувшей неделе блокада «Радио и телевидения Сербии» (РТС) с самого ее начала была объявлена бессрочной. Студенты намерены блокировать главную сербскую телекомпанию до тех пор, пока она в корне не изменит свою редакционную политику и не станет объективно освещать продолжающиеся с начала ноября 2024 года по всей стране массовые протесты.

«Борьба за правду не должна прекращаться и в праздники»,— объявили студенты накануне Пасхи, призвав белградцев присоединиться в этот день к блокаде телевидения.

В итоге оказались заблокированы практически все входы в главный корпус РТС, расположенный в самом центре Белграда, а также вспомогательная студия в столичном парке «Кошутняк». Подъезды к зданиям перекрыты мусорными контейнерами и металлическими оградами, а у входов постоянно дежурят группы студентов. Сотрудники РТС умудряются как-то попадать на рабочие места через соседние объекты, однако работа главного телецентра во многом парализована, некоторые передачи отменены. Когда же информационные программы все же выходят в эфир, на улице студенты создают неимоверный шум свистками и дудками-вувузелами.

Президент Сербии Александр Вучич осудил блокаду РТС и призвал правоохранительные органы «принять в ближайшие дни необходимые меры для восстановления мира и порядка». Он обвинил студентов и примкнувших к ним граждан в том, что «в самый большой христианский православный праздник они насилием пытаются разрушить государство и его основы».

Студенты оставили слова президента без внимания, продолжив блокаду. Более того, их требования были поддержаны на состоявшемся в субботу собрании сотрудников РТС. Его участники потребовали отставки всех редакторов и журналистов, которые допустили «ложные и оскорбительные высказывания в отношении студентов и граждан», а также «незамедлительного изменения редакционной политики телевидения, что предполагает информирование обо всех актуальных событиях в Сербии, представляющих общественный интерес».

Хотя протестные акции перед РТС предпринимались и раньше, впервые в ходе нынешних массовых протестов в Сербии объявлено, что блокада главной телекомпании будет продолжаться бессрочно, до изменения ее информационной политики. К тому же в Сербии хорошо помнят, что «освободить “ТВ Бастилию”» сербская оппозиция требовала и четверть века назад, перед падением режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

Президент Сербии Александр Вучич объявил на днях о планах оппозиции создать на базе студенческого протеста организацию «Инициатива-60» с расчетом, что она победит на выборах.

В этом глава государства увидел подтверждение своих прежних заявлений о том, что организаторов протестов волнуют не столько жертвы трагедии в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного козырька вокзала погибли 16 человек, сколько борьба за власть.

Хотя официальных подтверждений подобных планов со стороны студентов пока не последовало, некоторые лидеры сербской оппозиции уже высказались в поддержку «университетского правительства».

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на формирование на минувшей неделе нового правительства во главе с врачом-эндокринологом Джуро Мацутом, которое призвано сбить накал массовых протестов в стране, борьба за власть в Сербии нарастает.