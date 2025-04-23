В Новороссийске локализовали повторное возгорание на мусорном полигоне

В Новороссийске локализовали повторное возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) после появления 21 апреля отдельных очагов подслойного тления. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на и. о. вице-мэра города Рафаэля Беглярова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что сведений о повторном пожаре на свалке не поступало. До этого информация о возгорании 20 апреля на потушенном месяц назад объекте также не подтвердилась.

Первичный пожар на полигоне ТКО произошел в ночь на 13 марта. Огонь изначально охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. О полной ликвидации огня не сообщалось.

По факту возгорания краевая прокуратура инициировала проверку. По информации надзорного ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные пожары.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в атмосфере хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской.

Анна Гречко