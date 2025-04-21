В МЧС прокомментировали сообщения о повторном возгорании свалки в Новороссийске

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о повторном возгорании на мусорном полигоне в Новороссийске 20 апреля. По данным ведомства, обращений на пульт дежурного в связи с новым пожаром на территории свалки не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщения о якобы возобновившемся пожаре появились в ряде Telegram-каналов и региональных СМИ, где также цитировался вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков, подтвердивший тушение. Однако на официальной странице господина Гаврикова в Telegram соответствующая информация отсутствует. В краевом управлении МЧС заявили, что подтверждений повторного возгорания на полигоне не зафиксировано.

Первоначальное возгорание на объекте ООО «Терра-Н» произошло 13 марта и было полностью ликвидировано лишь 18 апреля. Экологические последствия происшествия, включая попадание фильтрата в лесной массив и водоемы, оценивает Росприроднадзор. В настоящее время собственник объекта объявил конкурс на его реконструкцию, начальная стоимость которого составляет 1,1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков