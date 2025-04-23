Власти Новороссийска подтвердили повторное возгорание на мусорном полигоне

Фотографии с новым пожаром на свалке под Новороссийском были опубликованы в соцсетях вечером 22 апреля. Обратную связь сегодня, 23 апреля, в своем Telegram-канале дал вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«Вчера вечером поступила информация о повторном возгорании на полигоне твердых бытовых отходов. Пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано»,— пояснил господин Гавриков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю повторно ответили, что сообщений о возгорании на пульт диспетчера не поступало. До этого информация о возгорании 20 апреля на потушенном спустя месяц после крупного пожара с 13 марта 2025 года также не подтвердилась.

О том, что возгорание на свалке в Новороссийске было локализовано после появления 21 апреля отдельных очагов подслойного тления, журналистам сообщил и. о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров. Открытого горения в этот день не возникло.

Пожар на мусорном полигоне произошел в ночь на 13 марта. Власти Новороссийска о полной ликвидации пожара не сообщали.

Алена Воробьева