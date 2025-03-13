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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания свалки в Новороссийске

Прокуратура края организовала проверку по факту возгорания мусорного полигона в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что ООО «Терра-Н» эксплуатировало полигон с нарушениями федерального законодательства. Ранее в аналогичных ситуациях виновные привлекались к административной ответственности, в том числе по инициативе прокуратуры края.

Возгорание произошло ночью 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. В ликвидации пожара участвуют более 20 единиц техники и 25 специалистов.

Алина Зорина

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