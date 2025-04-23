В Аургазинском районе борона наехала на механизатора

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 45-летнего механизатора ООО КФХ «Салават», сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, 19 апреля во время обработки поля ротационная борона наехала на механизатора. Он скончался от полученных травм.

ООО КФХ «Салават», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2006 года в деревне Чувашский Нагадак Аургазинского района. Компания занимается выращиванием зерновых культур. Владелец — Василий Федоров. Выручка в 2024 году составила 299,44 млн руб., чистая прибыль — 22,39 млн руб.

Майя Иванова