В Нижнем Новгороде открылся реабилитационный центр для подростков имени Дмитрия Маркова

Благотворительный фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли в Нижнем Новгороде реабилитационный центр имени фотографа Дмитрия Маркова. Центр будет принимать подростков, столкнувшихся с зависимостью от психоактивных веществ.

Как сообщили «Ъ» в фонде «Алиса», центр начал работу в арендованном пространстве, а по мере накопления ресурсов переедет в собственное здание. Сейчас на сайте фонда открыт сбор на предметы первой необходимости — мебели, текстиля, посуды, спортивного инвентаря. Реабилитация в центре может длиться от полугода. Одновременно в нем смогут находиться 30 подростков.

Руководительница фонда Екатерина Молчанова рассказала, что основное внимание в центре будет уделено индивидуальной и групповой психологической работе, поведенческой терапии, работе с травмой, спорту и восстановлению когнитивных навыков. «Подростки, прошедшие реабилитацию, получат возможность развивать интересные им увлечения, знакомиться с новыми людьми и в будущем с большей вероятностью смогут избежать рецидивов», — сказала она.

Открытие центра 23 апреля приурочено ко дню рождения Дмитрия Маркова. Он умер 16 февраля 2024 года в возрасте 41 года. До этого он помогал фонду «Алиса» и проекту «Выжившие» в работе над проектом реабилитационного центра. По словам госпожи Молчановой, Дмитрий Марков участвовал в реабилитации многих подопечных фонда, страдающих от наркотической зависимости.

Полина Мотызлевская