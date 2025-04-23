Расходы и дефицит бюджета Кузбасса на 2025 год увеличились на 5,5 млрд рублей

Законодательное собрание Кемеровской области сегодня внесло изменения в областной бюджет на 2025-й и плановые 2026-2027 годы, увеличив доходную часть в этом году на 15,7 млн руб., а расходы и дефицит — на 5,5 млрд руб.

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Новая версия бюджета региона предусматривает в этом году получить 229,7 млрд руб. доходов при расходах в 251,5 млрд руб. и дефиците в 21,8 млрд руб. «Внесение изменений вызвано необходимостью перераспределить средства бюджета на приоритетные направления и обеспечить исполнение всех социально значимых расходных обязательств»,— сообщила и. о. министра финансов Кузбасса Надежда Скроботова, представляя депутатам законопроект о вносимых изменениях.

Больше всего в 2025 году увеличены расходы на госпрограммы, в частности, на «Развитие здравоохранения» — на 947 млн руб., «Развитие системы образования» — на 908,1 млн руб. Кроме того, финансирование госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура» увеличено на 841,5 млн руб., «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса» — на 675,5 млн руб., «Развитие туризма» — на 456,6 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово