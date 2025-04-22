Доля иностранных арендаторов в петербургских ТЦ вдвое сократилась с 2022 года

С 2022 года доля зарубежных арендаторов в торговых комплексах Петербурга сократилась в два раза — с 26 до 12%, сообщает NF GROUP. За это время освободилось свыше 300 тыс. «квадратов», которые уже заняли российские, турецкие, китайские и другие бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До начала СВО наибольшую площадь среди иностранных арендаторов занимали бренды из Франции, Германии, Швеции, Финляндии и Испании. Что удивительно, французы остались в лидерах и в текущем году за счет гипермаркетов «Ашан». Следом расположились КНР, Турция, Италия и Ливан.

До 2022 года зарубежные бренды были представлены в 11 торговых центрах города. По состоянию на начало текущего года свободными в ТРК остаются всего 12 тыс. «квадратов» или 1,3% площадей. Предположительно, в первую волну на российский рынок вернутся бренды из Испании, США, Польши, Германии и Франции, которые до начала года занимали около 58 тыс. кв. м. в петербургских торговых центрах.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгении Хакбердиевой, большая часть ушедших брендов была представлена в сегменте одежды и обуви (90%). Вероятность возвращения бренда IKEA и других скандинавских компаний в Россию, которые продавали товары для дома, продукты и одежду, минимальна в среднесрочной перспективе.

Внимание петербуржцев тем временем сместилось в сторону доступных, понятных брендов, невзирая на их происхождение. Это связано как с ростом цен на зарубежную продукцию, так и с устойчивыми показателями товарооборота российских игроков. По предварительным прогнозам, возвращение импортных компаний займет примерно полгода с момента восстановления платежных операций между РФ, ЕС и США.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «Газпром бытовые системы» планирует перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин уже в 2025 году.

Андрей Маркелов