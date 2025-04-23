«Салават Юлаев» доскакал до полуфинала

«Салават Юлаев» после перерыва, длившегося шесть лет, вышел в полуфинал play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ. До этой стадии он добрался, выиграв дома седьмой, решающий, матч серии со «Спартаком» — 3:2. Решающий гол забил на излете основного времени защитник уфимцев Алексей Василевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты «Салавата Юлаева» смогли выиграть решающий матч четвертьфинальной серии, несмотря на то что разбазарили отрыв в две шайбы

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Хоккеисты «Салавата Юлаева» смогли выиграть решающий матч четвертьфинальной серии, несмотря на то что разбазарили отрыв в две шайбы

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Самым интересным персонажем стартового периода уфимской встречи был хоккеист, само присутствие которого на льду напоминало о довольно неприятных кадровых потерях «Салавата Юлаева». Нет Джоша Ливо, нет Нейтана Тодда, вот и достается немало игрового времени 18-летнему Александру Жаровскому. А юнец использует его ярко и с толком. Пока все остальные предпочитают, как и полагается вообще-то в седьмых матчах, играть с оглядкой, Жаровский смело рвется вперед, наплевав на число и размер стоящих на пути барьеров. И ведь получается недурно. Однажды проходит лихой слалом сквозь спартаковскую зону, в другой раз — побег чуть ли не через всю площадку после перехвата. Правда, забить не удается, но «Спартак», кажется, напрягается. А в таких встречах любой тычок, немножко расшатывающий чужую уверенность,— достижение.

«Салават» вышел вперед после того, как разыгрались его куда более опытные, чем Жаровский, хоккеисты. Александр Хмелевский проверил свой бросок, пальнув после подключения в стойку. А вскоре уфимцы заработали большинство, и Хмелевскому снова выпала возможность метнуть шайбу в ворота из довольно удобного положения. Теперь он промазал, и спартаковцы, видимо, посчитали, что от отскока никакой угрозы не исходит — куда-то же вбок прыгнула шайба. И недооценили ловкость Шелдона Ремпала, который ее обработал моментально, буквально через мгновение запустив в створ. Угол был почти нулевым, но голкипер «Спартака» Артем Загидулин, тоже, видимо, не ждавший беды, пустое пространство закрыть не успел.

Во втором периоде положение гостей стало еще более печальным. Да почти катастрофическим.

У «Спартака» проходили неплохие атаки, но даже такие классные хоккеисты, как Адам Ружичка, ничего путного извлечь из них отчего-то не могли. А упустив свои моменты, спартаковцы буквально сами подарили момент «Салавату» — завезли шайбу в свою зону, пару раз неуклюже пытались выкинуть ее обратно, нисколько не преуспев. А уфимец Владислав Ефремов, будто всю жизнь совмещал хоккей с теннисом, поймал добычу в воздухе на крюк клюшки и послал в сетку.

Когда в седьмых матчах счет вырастает до 2:0 в чью-то пользу — это, как известно, практически приговор. Однако уфимцам не хватило терпения, чтобы отрыв сохранить до перерыва и в паузе как следует обдумать, как его охранять. Уже перед сиреной они проворонили поразительно резвый выпад ударного спартаковского звена — веером, с резкими и меткими передачами от партнера партнеру. Завершать его довелось Ивану Морозову, и он не подвел.

А заключительный период оказался наполнен тоннами драматизма.

«Спартак» был уверен, что в середине его наказал «Салават» за дурацкое — из-за лишнего игрока на площадке — удаление. Чисто же забил Павел Порядин, не придраться. Но тренерский штаб уфимцев нашел зацепку, взяв видеочеллендж. И он подтвердил: да, за полминуты до гола Порядина при входе спартаковцев в зону был офсайд — миллиметровый, еле заметный, но офсайд. А «Спартак» не скис, насел на «Салават», и через некоторое время Даниил Орлов снова отправил шайбу в сетку. Теперь причин для придирок не находилось. Зато находились признаки, указывающие на то, что ближе к выигрышу уже гости: очевидно же, что настроение, кураж на их стороне.

И тут «Салават», может, из последних сил пошел вперед, заставил соперников прижаться к воротам и в оголившийся участок перед ними ворвался защитник. Тот же самый, что за два дня до этого вырвал для уфимцев победу в овертайме шестого матча, спас их от вылета. В среду Алексей Василевский принес своей команде первый в этом десятилетии полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» в полуфинале встретится с победителем закончившегося поздно вечером матча «Локомотива» и «Авангарда». Другую полуфинальную пару составили московское «Динамо» и «Трактор».

Алексей Доспехов