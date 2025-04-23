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Глава Новооскольского округа Белгородской области вернулся из «Барса»

Совет депутатов Новооскольского округа Белгородской области накануне одобрил возобновление контракта Андрея Миськова как главы муниципалитета в связи с окончанием его службы в отряде «Барс-Белгород». Об этом господин Миськов сообщил в своем Telegram-канале.

Андрей Миськов возглавляет Новооскольский округ с декабря 2024 года

Андрей Миськов возглавляет Новооскольский округ с декабря 2024 года

Фото: из Telegram-канала Андрея Миськова

Андрей Миськов возглавляет Новооскольский округ с декабря 2024 года

Фото: из Telegram-канала Андрея Миськова

«За месяц службы приобрел ценные навыки, знания и опыт, которые помогут в вопросах обеспечения безопасности нашей территории»,— добавил господин Миськов.

О вступлении Андрея Миськова в «Барс-Белгород» стало известно в середине марта. Во время его службы муниципалитетом руководила первый заместитель по социальной политике Алла Евсеева.

В начале прошлой недели из батальона вернулся глава Красненского района Александр Полторабатько. Спустя три дня после этого стало известно, что к «Барсу» присоединится мэр Белгорода Валентин Демидов.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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