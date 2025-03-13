Глава Новооскольского округа вступает в «Барс-Белгород»

Глава администрации Новооскольского округа Белгородской области Андрей Миськов решил вступить в отряд «Барс-Белгород». Он сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня подписал соответствующий контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Миськов подписывает контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Фото: из Telegram-канала Андрея Миськова Глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Миськов подписывает контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Фото: из Telegram-канала Андрея Миськова

Сегодня депутаты окружного совета поддержали приостановку трудового договора господина Миськова. Обязанности главы местной администрации временно переданы первому замглавы по социальной политике Алле Евсеевой.

«Управленческая команда администрации продолжит работать в прежнем режиме»,— добавил Андрей Миськов.

На прошлой неделе из «Барса» вернулся белгородский министр здравоохранения Андрей Иконников, прослуживший в отряде чуть больше месяца. В начале марта — вице-губернатор — министр образования Андрей Милехин, вступивший в батальон не позднее начала февраля.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в «Барс», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова