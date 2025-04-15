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Глава Красненского района Белгородской области вернулся из «Барса»

Сегодня депутаты совета Красненского района Белгородской области одобрили возобновление контракта главы местной администрации Александра Полторабатько в связи с окончанием службы в отряде «Барс-Белгород». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Александр Полторабатько

Александр Полторабатько

Фото: из Telegram-канала Александра Полторабатько

Александр Полторабатько

Фото: из Telegram-канала Александра Полторабатько

«Этот месяц службы стал для меня важным опытом. С удовольствием вспомнил навыки военной подготовки, полученные еще во время службы в армии. Это, безусловно, поможет мне в дальнейшей работе, позволяя более эффективно решать возникающие задачи и оперативно реагировать на вызовы времени»,— сказал глава района.

Господин Полторабатько сообщил об уходе в батальон в середине марта. С того момента обязанности руководителя местной администрации исполняла его первый заместитель Галина Боева.

В конце прошлой недели стало известно о вступлении в «Барс-Белгород» главы Старооскольского горокруга Владимира Жданова. В марте к отряду присоединились глава Новооскольского округа Андрей Миськов и министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

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Алина Морозова

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