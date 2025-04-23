7200 веников и 500 пучков сушеных трав экспортировали из Удмуртии с начала года

7,2 тыс. веников из пихты, дуба, березы и эвкалипта, а также 500 пучков сушеных трав (багульника, полыни горькой, донника и таволги) экспортировали из Удмуртии в Казахстан, ОАЭ, Австрию, Индонезию, США, Израиль и Азербайджан с начала 2025 года, сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по республике. За аналогичный период 2024 года было экспортировано 7,1 тыс. веников и 1 тыс. пучков сушеных трав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

21 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 1,7 тыс. дубовых веников в Казахстан и 100 пихтовых веников в Австрию. Лабораторные испытания подтвердили соответствие продукции фитосанитарным требованиям Казахстана и стран ЕС. По результатам проверки владельцу продукции были выданы сертификаты, разрешающие экспорт.

Напомним, экспорт хвойных пиломатериалов из Удмуртии в Узбекистана вырос на 45% за год.