Экспорт хвойных пиломатериалов из Удмуртии в Узбекистана вырос на 45% за год

7,1 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Узбекистан в начале года, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

8 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 550 куб. м хвойной лесопродукции в Узбекистан. Вся продукция прошла лабораторный контроль. Вредных организмов не обнаружили.

Напомним, также с начала года из Удмуртии было экспортировано 53 кг бересты в Японию, Испанию и Данию.