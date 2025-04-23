В Ярославле садовый центр подал заявление о банкротстве

ООО «Мадейра групп» подало заявление о банкротстве в арбитражный суд Ярославской области. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Арбитражный суд Ярославской области



Суд принял заявление общества и возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Первое заседание назначено на 28 апреля. По данным сервиса «Руспрофайл», основной вид деятельности компании — «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами».

Директором ООО «Мадейра групп» является Ирина Вахрамеева, известная также как председатель Совета ярославского городского общественного движения «Ярославль 2000». Она же владеет 51% акций общества. В ее профиле ВКонтакте указано, что она является директором садового центра «Мадейра» у ТЦ «Ярославский вернисаж». По данным «Руспрофайла», компания ранее подала уведомление о намерении подать заявление о банкротстве в связи с долгом перед физическим лицом.

Выручка ООО «Мадейра групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году составила 25,9 млн руб., компания получила 335 тыс. руб. чистого убытка. Годом ранее оборот был 29,6 млн руб., чистая прибыль составляла 5,6 млн руб.

Антон Голицын