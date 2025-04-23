Прокуратура требует посадить на 5,5 лет новосибирского депутата Сидоренко

В Центральном райсуде Новосибирска, где слушается уголовное дело о мошенничестве с муниципальной землей, начались прения сторон. Как рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора района Ксения Короед, гособвинение запросило для бывшего директора компании «Новоторг-Сиб», депутата регионального парламента Ивана Сидоренко пять с половиной лет колонии общего режима, штраф в размере 1 млн 300 тыс. руб. с лишением права занимать должности в коммерческих организациях на два года. Следующей в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Депутата заксобрания Новосибирской области и главу ряда строительных компаний Ивана Сидоренко задержали 14 сентября 2022 года. Основанием послужило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до десяти лет лишения свободы), которое было возбуждено руководством управления СКР по Новосибирской области. Суд отказался заключать Ивана Сидоренко под стражу, поместив под домашний арест.

Как считает следствие, еще в 2013 году обвиняемый, возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска площадью 19,6 тыс. кв. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб. Компания якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв. м, оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным следствия, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого, сообщает прокуратура, обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома. Причиненный мэрии ущерб был возмещен обвиняемым еще на стадии следствия.

Илья Николаев