Количество решений о выдворении иностранцев в 2024 году стало рекордным за 9 лет

В 2024 году российские суды вынесли 174 тыс. решений о депортации иностранцев, что стало самым высоким показателем за последние 9 лет. Об этом говорят данные Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось ТАСС.

Суды вынесли более 140 тыс. решений о выдворении за нарушение правил въезда или пребывания в РФ, 21 тыс. — за незаконную трудовую деятельность, 5 тыс. — за уклонение от административного наказания, более 1 тыс. — за употребление наркотиков, 131 — за незаконный оборот наркотиков, 106 — за предоставление ложных сведений при въезде.

С 5 февраля решения о выдворении могут принимать не только суды, но и органы полиции: руководители территориальных органов МВД, подразделений по миграции, контролю за оборотом наркотиков и отделов транспортной полиции.