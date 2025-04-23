Полностью российский самолет SJ-100 совершил первый полет

Полностью отечественный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил «Ростех». По данным компании, сертификационные испытания завершат до конца 2025 года, а поставки авиакомпаниям начнутся с 2026 года.

В «Ростехе» добавили, что испытания прошли успешно — была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, а машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета "Суперджета". Уверен, это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения»,— рассказал генеральный директор ОАК (входит в «Ростех») Вадим Бадеха.

Sukhoi Superjet 100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет 17 марта, проведя в воздухе 40 минут на скорости 500 км/ч и высоте 3000 м. План производства предусматривает поставку до 30 самолетов SJ-100 сериями. Двигатель ПД-8 также планируют установить на самолёты-амфибии Бе-200.