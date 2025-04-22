Воду из Неберджаевского водохранилища берегут для летнего сезона

В этом году в Новороссийске наблюдается низкий уровень заполняемости Неберджаевского водохранилища, которое обеспечивает водой прибрежную часть Новороссийска, то есть 30% жителей. Об этом сообщил журналистам и. о. заместителя главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«На сегодняшний день мы не подаем оттуда воду, чтобы максимально ее аккумулировать, на случай, если в летний период возникнут острые проблемы»,— отметил господин Бегляров.

Заместитель главы города также напомнил, что в Новороссийске создана программа модернизации городской системы водоснабжения, расписаны дорожные карты по приведению в соответствие трубопроводов, как магистральных, так и отводящих. «В работы будет вложена беспрецедентная сумма — 800 млн руб. Все это направлено на снижение потерь на 12% до конца 2025 года. Это позволит дополнительно дать в систему более 10 куб. м воды»,— подчеркнул Рафаэль Бегляров.

Людмила Налтакян