Генерала Росгвардии Варенцова арестовали по делу о мошенничестве

Руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова задержали в Москве по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как стало известно «Ъ», 235-й гарнизонный военный суд арестовал его по ходатайству главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Варенцов

Фото: Росгвардия Михаил Варенцов

Фото: Росгвардия

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Михаил Варенцов задержан в рамках уголовного дела в отношении начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Он был арестован 20 марта также по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.