Иностранные компании вдвое увеличили найм российских IT-специалистов

В 2024 году зарубежные компании наняли около 5 тыс. российских IT-специалистов — в два раза больше, чем годом ранее. Среди наиболее активных работодателей, утверждают отечественные разработчики, китайские Huawei, Alibaba и Tencent, однако активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI. Об этом «Ъ» сообщили представители IT-рынка.

По данным консорциума «Базис», иностранные компании все чаще нанимают россиян через договоры оказания услуг, не требуя переезда. Спрос вырос со стороны Азии, Ближнего Востока и Европы, отмечает Сергей Матусевич из Artezio.

В Минцифры заявили «Ъ», что ситуация не носит массовый характер, а общее число IT-специалистов в РФ приблизилось к 1 млн. Эксперты связывают рост найма с сильной подготовкой российских специалистов и их относительно низкой стоимостью по сравнению с западными коллегами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Куда б айти работать».