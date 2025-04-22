Власти собирают голоса

В Ульяновске, как и в целом по стране, началось голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из шести тысяч предложений граждан, собранных ранее, отобрано для голосования 37 территорий, из них финансирование получат 14, набравших наибольшее количество голосов. Чиновники заявляют, что отбор произведен на основе общественных обсуждений. Но общественники отмечают, что никаких обсуждений не было, а территории, которые действительно предлагала общественность, оказались «за бортом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественники считают, что отсутствие гласности и прозрачности в действиях власти приводит к потере комфортной среды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Общественники считают, что отсутствие гласности и прозрачности в действиях власти приводит к потере комфортной среды

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник стартовало всероссийское онлайн-голосование по отбору проектов формирования общественных пространств — парков, скверов и т.д. Об этом на аппаратном совещании объявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, призвав принять участие в голосовании всех жителей региона.

Ранее, с 15 января по 23 марта, на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru всем желающим гражданам была открыта возможность предложить территорию для благоустройства (в Ульяновской области такое предложение можно было выдвинуть по шести территориям — Ульяновску, Инзе, Барышу, Новоульяновску, Сенгилею, Димитровграду. Также предложения собирали и соответствующие районные (городские) администрации как в письменном виде, так и посредством электронной почты. Как доложил региональному кабмину министр ЖКХ и строительства Наиль Хайрудинов, «всего поступило более шести тысяч предложений от граждан», «из них в ходе общественных обсуждений» было определено для голосования 37 территорий, из которых в дальнейшем, в ходе рейтингового голосования жителей региона на портале «Госуслуги», будут отобраны 14 территорий, набравших максимальное число голосов. Господин Хайрудинов также отметил, что «рекомендуемое количество граждан, которые должны будут проголосовать, составляет 126 тыс. человек». По данным регионального минстроя, ограничение связано только с объемами федерального финансирования. В 2026 году ожидается, что на эти 14 территорий будет выделено около 300 млн руб.

Всего, по информации, размещенной на портале «Госуслуги» (раздел «Решаем вместе», подраздел «Голосования»), по Ульяновску вынесено на голосование 12 территорий (в основном скверы), из них четыре — в Ленинском районе, по три — в Засвияжском и Заволжском районах и две — в Железнодорожном районе.

Федеральный проект участия граждан в принятии решений по голосованию действует с 2019 года.

Ульяновские общественные активисты в беседе с «Ъ» заявили, что никаких общественных обсуждений по предлагаемым территориям, о которых говорил министр, не было, и они «ничего подобного по этому поводу не слышали».

Замминистра ЖКХ и строительства, директор департамента городской среды Владимир Чудайкин пояснил «Ъ», что в этом году, в отличие от прошлых лет, голосование идет не за конкретные дизайн-проекты благоустройства территорий, а только за определение территорий, которые граждане хотят в первую очередь благоустроить. Он отметил, что в число 37 проектов по региону вошли территории, набравшие максимальное количество предложений граждан. Он подтвердил, что как таковых общественных обсуждений проектов, которые предстоит вынести на голосование, не было — отбор, как и раньше, делали общественные комиссии, сформированные в муниципальных образованиях. Далее, по словам господина Чудайкина, после определения территорий-победителей предстоит общественное обсуждение в виде направления предложений по конкретным проектам благоустройства территорий-победителей, на основе чего будет разрабатываться дизайн-проект, который и будет уже утверждаться общественной комиссией муниципалитета, «в которую входят представители общественности, депутаты, профессионалы-архитекторы, художники и дизайнеры».

Впрочем, как выяснилось, в общественной комиссии Ульяновска нет ни одного архитектора или дизайнера, ни одного представителя общественности от экозащитников. В комиссии — председатель Общественной палаты, председатель общественной организации ветеранов, председатель комиссии по МСУ Общественной палаты области, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ, а также заммэра и главы администраций районов Ульяновска.

Между тем, когда только начиналась реализация проекта участия граждан в голосовании по благоустройству, в регионы России Минстрой РФ направил рекомендации по организации этого процесса (№ 51886-ВЯ/06 от 26.12.2018). В документе отмечалось, что главная задача — повышение открытости органов власти в этом процессе, обеспечение вовлечения граждан в обсуждения проектов; рекомендуется обеспечить «максимально широкий набор вариантов доведения до сведения граждан и общественных организаций информации» по ходу процесса и перечню предлагаемых территорий, обеспечение общественных обсуждений перечня территорий. К обсуждениям и работе общественных комиссий обязательно привлекать профессионалов-архитекторов. По итогам общественных обсуждений публиковать выводы и решения и максимально широко доводить эту информацию до граждан.

«К сожалению, ничего этого не было, а отсутствие гласности и прозрачности в действиях органов власти, отсутствие реального обсуждения предлагаемых территорий и проектов снова может привести к конфликтам населения с органами исполнительной власти, как это сейчас происходит со сквером Антонова»,— говорит общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев (занимается защитой граждан в вопросах градостроительства).

Заслуженный архитектор Ульяновской области Олег Владимиров в минувшую субботу в своем Telegram-канале заявил, что причины конфликтов общественности и власти он видит в том, что проекты и территории «обсуждались и одобрялись в закрытом режиме на городской общественной комиссии, в составе которой нет ни одного специалиста с архитектурным образованием».

Сопредседатель общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» Игорь Воеводин в этом же видит причину непопадания в число отобранных территорий «важнейшего проекта сквера на территории бывшего суворовского училища». По его словам, их движение заранее направило в мэрию и комиссию свой проект, который фактически перед этим был согласован губернатором. В поддержку проекта было собрано 197 подписей, по их количеству проект был седьмым из 12 возможных лучших территорий по Ульяновску «и лучшим, исходя из его значимости». Однако комиссия отклонила его, сославшись на то, что «мэрия предоставила не все документы». По словам Игоря Воеводина, выясняя причины отказа, он узнал, что «таково было решение мэра Ульяновска Александра Болдакина, который пояснил, что в мэрии считают, что «эта территория может быть использована иначе». «То есть, получается, тем самым городская власть, ограничивая граждан в их правах, полностью дискредитирует идею, фактически свела федеральный проект к профанации»,— подчеркнул сопредседатель движения.

В движении «Ъ» сообщили, что если вопрос по предложенному ими проекту никак не будет решаться, они снова выйдут на митинги протеста.

Сергей Титов, Ульяновск