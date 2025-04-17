В Ульяновске сорвался диалог мэрии с жителями Заволжского района

В четверг в Заволжском районе Ульяновска, на территории сквера им. О.К. Антонова состоялся сход граждан, выступающих против вырубки зеленых насаждений в зеленой буферной зоне, расположенной между самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») и жилищным массивом района авиастроителей, а также против строительства в этой зоне многоэтажных домов нового жилкомплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

На сход были приглашены по электронной почте, через мессенджеры и соцсети губернатор региона Алексей Русских, мэр Ульяновска Александр Болдакин (или их заместители), а также депутаты гордумы и регионального заксобрания. Ни чиновники, ни депутаты на сход не пришли.

Как ранее сообщал «Ъ», жители района, узнав неделю назад, что порубочный билет, несмотря на их возражения, все же подписан, решили собраться на сход граждан и пригласить на него главу города с профильными руководителями. Сход состоялся 10 апреля. Никто из чиновников на него не пришел. После схода жители собрали подписи под обращениями в природоохранную прокуратуру и к председателю СКР Александру Бастрыкину (на тот момент — около 300 подписей, на сегодня — 804 подписи).

14 апреля информцентр СКР сообщил, что Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СКР провести процессуальную проверку по обращению ульяновцев. В СУ СКР «Ъ» подтвердили, что проверка проводится. По данным «Ъ-Волга», от ряда активистов также приняты заявления о привлечении к уголовной ответственности неустановленных сотрудников мэрии за превышение должностных полномочий в части «незаконной выдачи порубочного билета на снос здоровых зеленых насаждений».

Между тем в среду, 16 апреля, в ряде местных СМИ и пабликов прошла информация о том, что «руководство “Авиастара” недовольно проведением несанкционированных массовых собраний у стен завода» и «слабой реакцией властей и правоохранительных органов». Отмечалось, что «представители завода намерены обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь организаторов несанкционированных мероприятий к ответственности». Однако компетентный источник на «Авиастаре», близкий к руководству, сказал «Ъ-Волга», что «никаких обращений к органам власти руководство “Авиастара” не направляло и заявлений не делало», «на последнем совещании руководства об этом речь также не заходила». В УМВД «Ъ» сообщили, что обращений от руководства «Авиастара» по поводу сходов не получали. Тем не менее, в четверг утром одному из активных участников протеста полицейские вручили предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления» (имеется в виду организация схода граждан). В свою очередь администрация Заволжского района в среду вечером объявила, что приглашает жителей «обсудить развитие сквера» в стенах администрации в четверг, в то же самое время, на которое назначен сход.

Тем не менее сход состоялся. На него собралось около 100 человек с участием полицейских, которые собранию не мешали, но провели опрос граждан и приняли от них заявления с просьбами провести проверку действий власти.

На сходе было заявлено о том, что за проект благоустройства сквера, на который ссылается мэрия, в реальности никто не голосовал, на портале Госуслуг размещен совсем другой проект, а планы по строительству МКД не имеют под собой законных оснований, поскольку земельный участок относится к зеленой зоне общего пользования и санитарно-защитной зоне «Авиастара».

На собрание, объявленное администрацией, пришло 10 человек (вместе с представителями администрации и партий). Глава администрации района Владислав Игонин сказал «Ъ-Волга», что готов идти на диалог с населением, но объяснять, почему он отказался от встречи с жителями на сходе, не стал, заметив, что «собираться в стенах администрации — это более цивилизованный подход».

В мэрии «Ъ-Волга» сказали, что глава города не пришел на сход, «потому что у него плотный график». Также в администрации ответили, что планы их «не изменились», «но надо дождаться результатов проверки», хотя и сейчас в мэрии «готовы выслушать все конструктивные предложения».

Участники схода приняли решение снова пригласить руководителей города и региона на следующую встречу, которая, вероятно, состоится через неделю. В то же время они заявили, что готовы встретиться с чиновниками и в стенах районной администрации, «чтобы диалог все-же состоялся».

Сергей Титов, Ульяновск