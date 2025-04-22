Рябков обсудил с замглавы МИД Казахстана контроль над вооружениями

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с казахстанским коллегой Аканом Рахметуллиным. Они обсудили вопросы контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения ядерного оружия и экспортного надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также стороны провели сверку часов по профильным мероприятиям, включая сессию подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции. Она посвящена договору о нераспространении ядерного оружия.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации и взаимодействия с учетом особого характера двустороннего взаимодействия, строящегося на основе стратегического партнерства и союзнических отношений»,— говорится в пресс-релизе российского МИДа.