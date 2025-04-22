Самолет Петербург—Киров экстренно сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737 рейса Санкт-Петербург—Киров авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили оперативные службы.

ТАСС уточняет, что причиной стало снижение параметров давления в гидросистеме. Согласно электронному табло аэропорта Шереметьево, Boeing 737 сел в 20:51 мск.

На сайте аэропорта Пулково указано, что самолет вылетел в 19:16 мск. В схему полета включена и плановая стыковка в Шереметьево.

В авиакомпании «Победа» рассказали «Ъ», что во время полета в самолете сработал датчик одной из систем. «Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме — Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне»,— прокомментировали представители авиаперевозчика.