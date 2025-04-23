Банкротный противоход

По итогам первого квартала 2025 года Санкт-Петербург остается в тройке лидеров регионов РФ с самым большим количеством обанкротившихся юридических лиц, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 24,8%. Банкротство физических лиц прирастает более высокими темпами, что юристы объясняют высоким уровнем инфляции и затрудненными возможностями граждан выполнять обязательства перед кредиторами. В Ленобласти количество несостоятельных компаний и жителей в январе — марте увеличилось незначительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Федресурса, количество сообщений об открытии конкурсных производств в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств за первый квартал года в целом по стране снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,1%, с 2092 до 1629. В Петербурге за январь — март количество банкротств уменьшилось со 141 до 106 год к году. В Москве и Московской области, возглавляющих список по количеству несостоятельных юрлиц, показатель снизился с 479 до 388 (снижение по Москве — на 19%) и с 212 до 159 (снижение по Московской области — 25%). Однако в рейтинге Федресурса есть и такие регионы, где количество банкротств за год резко подскочило. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 366,7%, в Республике Коми — 1300%, а в Карачаево-Черкесской Республике — 150%.

«Показатель прироста банкротств по результатам первого квартала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года в России противоречив,— констатирует руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.— Увеличение и снижение вполне объяснимы. Ведение компаниями хозяйственной деятельности за достаточно длительный промежуток времени осложнено инфляционным и санкционным давлением, внутренней экономической политикой государства. Поэтому большое количество компаний соответствует критериям несостоятельности, и в отношении них возбуждаются дела о банкротстве. Этим обусловлен прирост процедур в ряде регионов».

В некоторых из субъектов зарегистрировано не столь существенное количество компаний, как в центральных регионах, продолжает эксперт, поэтому прирост на две-три процедуры может существенно отражаться на статистике. Валерия Тихонова, руководитель группы по банкротству юридической фирмы Vegas Lex, говорит, что хотелось бы верить, что статистические данные свидетельствуют о крепкой и стабильной экономике страны, которой не нужно прибегать к банкротству как к стрессовому инструменту оздоровления, но она не уверена, что есть реальные предпосылки для столь оптимистичных выводов. «Уровень инфляции остается высоким, денежно-кредитная политика — жесткой. Кредиты остаются труднодоступными для бизнеса и населения, санкционное давление не ослабевает, что сказывается на внешнеторговых отношениях и логистике. Говорить в таких условиях о том, что российский бизнес не испытывает проблем и имеет небывало высокий уровень платежеспособности, не приходится»,— замечает она.

При этом госпожа Тихонова добавляет, что в то же время в стране не происходит и прогнозируемого многими экспертами взрывного роста банкротств. «Напротив, в первом квартале 2025 года мы впервые за очень долгое время наблюдаем существенное снижение числа корпоративных банкротств по стране. Возможно, причина таких показателей — удорожание процедур банкротства (за счет введения и роста размера госпошлин) и повышение порогового значения долга для инициирования банкротства»,— рассуждает юрист Vegas Lex и приводит пример, что ранее госпошлина за обращение кредитора с заявлением о признании юридического лица банкротом составляла 6 тыс. рублей, а сейчас — 100 тыс. рублей. Большинство обособленных споров в банкротстве госпошлиной ранее не облагались. Теперь же за установление требований кредиторов, истребование документов, за споры об ответственности контролирующих лиц и другие необходимые в банкротстве требования необходимо уплачивать госпошлину. «В результате это приводит к существенному удорожанию проведения банкротных процедур. Учитывая удручающую статистику о размере удовлетворения незалоговых требований, можно предположить, что многие кредиторы отказываются от инициативного возбуждения банкротства своих должников из-за нерентабельности данного процесса»,— предполагает госпожа Тихонова.

Если вышеуказанное предположение соответствует действительности, то оптимистические показатели статистики на самом деле скрывают невеселое положение бизнеса: проблемные компании продолжают свое функционирование, создавая видимость своего благополучия и накапливая задолженность перед контрагентами, которые, в свою очередь, рано или поздно начнут испытывать проблемы из-за отвлечения средств из оборота (в виде «зависающей» дебиторки). Такая ситуация в какой-то момент может привести к лавинообразному валу банкротств, предупреждает она.

Число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей в первом квартале года выросло по отношению к январю — марту 2024 года на 41,1%, с 2771 до 3911. В Ленобласти показатель увеличился за год на 2,6%, с 607 до 623.

Количество внесудебных банкротств петербуржцев увеличилось со 131 до 140 (на 6,9%). В соседнем регионе внесудебных банкротств стало на 72,9% больше: показатель в 47-м регионе вырос с 48 до 83.

Господин Панченко утверждает, что увеличение количества несостоятельных граждан было ожидаемым. «Физические лица сталкиваются с теми же экономическими трудностями, что и компании. Высокая инфляция провоцирует рост цен на потребительские товары и услуги, размер заработной платы не увеличивается, исполнять обязательства, например, перед кредиторами-банками, становится проблематичнее»,— констатирует руководитель практики реструктуризации и банкротства «Юр-Проекта». По его словам, то, что в Петербурге прирост судебных банкротств граждан больше, чем в Ленобласти, можно объяснить и количеством населения, и осведомленностью граждан, и большей доступностью юридических услуг на территории города.

Динамика изменения количества банкротств физических и юридических лиц имеет разные основания, поскольку экономические факторы, оказывавшие негативное влияние и на тех, и на других (за тем исключением, что юрлица начали массово банкротиться по завершении сроков действия моратория), по большей части ушли на второй план, сказал Даниил Черных-Аипов, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры». «Сейчас, с учетом фиксируемых экономистами признаков "перегрева экономики" и завершения волны банкротств и ликвидаций, связанных с уходом из России части зарубежных компаний, каких-то фундаментальных причин для возникновения взрывного роста числа заявлений о несостоятельности я не вижу, что в целом отражает и статистика»,— дополняет он. Текущее снижение во многом объясняется эффектом высокой базы, созданной целой чередой факторов экономического характера, в основном исчерпавших себя к 2025 году.

Что касается физических лиц, здесь в течение последних лет формировалось ошибочное представление о том, что банкротство — это легкий и законный способ уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, поэтому заявления зачастую подавались гражданами, у которых, во-первых, не было понимания всей полноты негативных последствий признания их несостоятельными, во-вторых, зачастую не было и самих оснований для ухода в банкротство. «Я думаю, что в отсутствие серьезных социально-экономических потрясений интерес к банкротству со стороны населения будет снижаться, а вместе с ним и количество поданных заявлений. Также особо отмечу, что, как и прежде, инициатива, за очень редкими исключениями, остается именно за должниками-физлицами, а банкротства физлиц, инициированные кредиторами, по-прежнему остаются редкостью»,— делает прогноз господин Черных-Аипов.

В части банкротств юридических лиц — при условии отсутствия новых экономических потрясений и по мере исчерпания негативных последствий уже случившихся — наблюдается относительная стабильность, полагает он. По мнению заместителя председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры», довольно весомый вклад в изменение статистики внес законодатель. «Обратите внимание, что мы сравниваем первый квартал 2025 года с первым кварталом 2024 года, а новые требования к размеру долга, достаточного для направления иска о несостоятельности, действуют с мая прошлого года,— напоминает он.— До этого для подачи иска о признании должника банкротом достаточно было сформировать задолженность в размере 300 тыс. рублей (или 500 тыс. в случае со стратегическими и сельскохозяйственными предприятиями). Сейчас пороговые значения выглядят иначе: 2 и 3 млн рублей соответственно». То есть, делает вывод господин Черных-Аипов, организации, которые могли быть признаны банкротами в первом квартале 2024 года, в первом квартале 2025 года и во втором полугодии прошлого года (поскольку в начале этого несостоятельными признавались организации, заявления в отношении которых были поданы до нового года) таковыми быть признаны уже не могут.

Александра Тен