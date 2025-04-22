Майкл Джордан возглавил перечень самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен

Американский баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен, подсчитал журнал Sportico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Joe Giza ME / Reuters Фото: Andrew Wallace ANW / Reuters Фото: Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Joe Giza ME / Reuters Фото: Andrew Wallace ANW / Reuters Фото: Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По данным источника, за карьеру Джордан заработал $4,15 млрд по нынешнему курсу (реальный доход шестикратного чемпиона НБА, завершившего карьеру в 2003 году,— $3 млрд — был пересчитан журналом с учетом инфляции). Второе место в перечне занял гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд с поправкой на инфляцию и $1,9 млрд в реальном выражении). Тройку замкнул футболист саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду ($2,23 млрд и $1,83 млрд соответственно).

В число «миллиардеров» по обеим моделям подсчета также попали баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ($1,88 млрд; $1,49 млрд), футболист «Интер Майами» Лионель Месси ($1,85 млрд; $1,49 млрд), завершивший карьеру в 2013 году футболист Дэвид Бекхем ($1,61 млрд; $1,2 млрд), не выступающий с 2022 года теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд; $1,23 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд; $1,15 млрд), не проводивший официальных боев с 2017 года. При этом в десятку попали также игроки в гольф Арнольд Палмер ($1,82 млрд; $885 млн) и Джек Никлаус ($1,75 млрд; $910 млн) — они заняли шестое и седьмое места. Оба не выступают с середины 2000-х годов, Палмер скончался в 2016-м.

Всего в рейтинге 50 спортсменов. Среди них представители 16 разных стран (россиян нет) и восьми видов спорта (в список также были включены гонщики «Формулы-1», бейсболисты, игроки в американский футбол). Больше всего баскетболистов — 13 человек. В перечень попала лишь одна женщина — теннисистка Серена Уильямс (выступала до 2022 года). Она расположилась на 40-й строчке ($660 млн; $485 млн).

Роман Левищев