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Майкл Джордан возглавил перечень самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен

Американский баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен, подсчитал журнал Sportico.

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Фото: Joe Giza ME / Reuters

Фото: Andrew Wallace ANW / Reuters

Фото: Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

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Фото: Joe Giza ME / Reuters

Фото: Andrew Wallace ANW / Reuters

Фото: Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По данным источника, за карьеру Джордан заработал $4,15 млрд по нынешнему курсу (реальный доход шестикратного чемпиона НБА, завершившего карьеру в 2003 году,— $3 млрд — был пересчитан журналом с учетом инфляции). Второе место в перечне занял гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд с поправкой на инфляцию и $1,9 млрд в реальном выражении). Тройку замкнул футболист саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду ($2,23 млрд и $1,83 млрд соответственно).

В число «миллиардеров» по обеим моделям подсчета также попали баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ($1,88 млрд; $1,49 млрд), футболист «Интер Майами» Лионель Месси ($1,85 млрд; $1,49 млрд), завершивший карьеру в 2013 году футболист Дэвид Бекхем ($1,61 млрд; $1,2 млрд), не выступающий с 2022 года теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд; $1,23 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд; $1,15 млрд), не проводивший официальных боев с 2017 года. При этом в десятку попали также игроки в гольф Арнольд Палмер ($1,82 млрд; $885 млн) и Джек Никлаус ($1,75 млрд; $910 млн) — они заняли шестое и седьмое места. Оба не выступают с середины 2000-х годов, Палмер скончался в 2016-м.

Всего в рейтинге 50 спортсменов. Среди них представители 16 разных стран (россиян нет) и восьми видов спорта (в список также были включены гонщики «Формулы-1», бейсболисты, игроки в американский футбол). Больше всего баскетболистов — 13 человек. В перечень попала лишь одна женщина — теннисистка Серена Уильямс (выступала до 2022 года). Она расположилась на 40-й строчке ($660 млн; $485 млн).

Роман Левищев

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