«Пулково» оградило цены на парковку

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону оператора аэропорта «Пулково», ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), в его иске против Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. В конце прошлого года УФАС вынесло предписание ВВСС скорректировать парковочные цены в аэропорту, признанные ведомством монопольно высокими. Теперь УФАС намерено подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Шансы на оспаривание юристы оценивают как неоднозначные: они будут зависеть от полноты доказательной базы, собранной ведомством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заседание суда по иску ВВСС к УФАС состоялось 21 апреля. После в картотеке появилась запись: «Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью». Само решение суда пока не опубликовано. Упомянутое дело в отношении оператора «Пулково» региональное управление ФАС возбудило летом 2024 года после повышения стоимости одного часа краткосрочной парковки в петербургском аэропорту на 75% и двукратного роста цен на долгосрочных автостоянках. Тогда крытая парковка у входа с 16-й по 30-ю минуту повысилась в цене с 700 до 2 тыс. рублей (см. «Ъ-СПб» от 05.07.2024). В конце прошлого года, когда ведомство признало стоимость стоянки для автомобилей монопольно высокой, УФАС вынесло предписание ВВСС скорректировать цены. Компания не согласилась с решением УФАС и подала иск на его обжалование в арбитражный суд (см. «Ъ-СПб» от 09.12.2024).

Теперь региональное управление намерено подать апелляцию на решение суда первой инстанции, а при необходимости обратиться и в кассационный суд, отметили в пресс-службе УФАС. Опрошенные юристы рассказали «Ъ-СПб», что, поскольку в настоящее время решение суда не опубликовано в полном объеме, трудно рассуждать об основаниях признания недействительным решения УФАС и о шансах антимонопольщиков на обжалование.

Илья Бочинин, старший юрист юридической фирмы Vegas Lex, указывает на три основных аспекта, на которые обращает внимание суд в делах о проверке законности решения и предписания, вынесенных в результате выявленного факта злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены. Это правильность выводов антимонопольного органа о наличии доминирующего положения хозяйствующего субъекта (в том числе — корректность проведения анализа товарного рынка), соответствие расценок признакам монопольно высокой цены, установленным ст. 6 Закона о защите конкуренции, и наличие «процедурных» нарушений при рассмотрении дела антимонопольным органом (например, наличие кворума для принятия решения и др.).

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев добавляет, что для признания цены монопольно высокой УФАС должно было доказать превышение цены над суммой необходимых расходов и прибыли, а также превышение цены над ценой, сформированной в сопоставимых условиях конкуренции. «При этом интересно, что судебная практика последних лет в делах о монопольно высоких ценах складывается неоднозначно, и результат апелляционного или кассационного обжалования будет во многом зависеть от полноты доказательственной базы, собранной УФАС»,— предупреждает господин Терентьев.

Если учесть, что оператор аэропорта активно продвигал позицию о существовании альтернатив (бесплатных парковочных мест за территорией аэропорта), то это потенциально влияет на сужение границ товарного рынка или даже ставит под сомнение наличие доминирующего положения, рассуждает он. Однако, в пользу УФАС может свидетельствовать факт резкого роста тарифов (до 75% для краткосрочной парковки и более чем вдвое для долгосрочной), что может затруднить для ВВСС экономическое обоснование такого скачка цен. «Кроме того, предыдущая судебная практика по делам ВВСС, в частности по обжалованию предупреждения УФАС в 2018 году, как раз склонялась в пользу антимонопольного органа, что может дать определенные баллы для УФАС в дальнейшей тяжбе»,— думает судебный эксперт Veta.

Эксперт в области договорного права, правовой советник, кандидат юридических наук Дарья Петрова полагает, что результат спора, исходя из вынесенного решения суда первой инстанции, будет по большей части зависеть от процессуальной активности сторон и, главным образом, УФАС. «Оспорить вывод суда может быть достаточно сложно, особенно с учетом того, что предоставлять новые доказательства в апелляции и кассации недопустимо. Кроме того, судебная практика по аналогичным спорам сегодня не отличается единообразием. И именно поэтому в споре УФАС с "Пулково" все будет зависеть от того, какие доказательства уже есть в деле и насколько аргументированной и убедительной будет позиция каждой из сторон».

По данным картотеки арбитражных дел, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» в рамках разбирательства с УФАС заявляло ходатайство о назначении судебной экспертизы, однако оно не было удовлетворено, обратила внимание госпожа Петрова. «Поэтому не исключено, что во второй инстанции суд может вернуться к этому вопросу и провести экспертизу»,— добавила она.

Если исходить из общей судебной практики по аналогичным делам, то, как правило, успешность обжалования во многом зависит от конкретных обстоятельств дела и экономических условий, указывает господин Бочинин. Господин Терентьев приводит примеры, что в более ранних похожих спорах (вокруг аэропортов Воронежа, Хабаровска и «Внуково») суды подтверждали выводы ФАС о монопольно высоких ценах. «Но в то же время в спорах с аэропортами Минеральных Вод, Волгограда и Симферополя суды вставали на сторону операторов аэропортов, поэтому тут сложно давать какие-то более точные прогнозы и выводы»,— сообщает судебный эксперт Veta.

Госпожа Петрова говорит, что в любом случае на сегодня понятно одно: пока установленные в прошлом году цены на парковку в Пулково законны и не нарушают законодательство о защите конкуренции. Они продолжали действовать в период всех вышеназванных разбирательств. Тем временем с 1 января стоимость мест для автостоянки в «Пулково» выросла вновь. Цены на долгосрочных парковках повысились до 1,6–2,1 тыс. рублей в сутки и до 10 тыс. рублей за неделю. «Тарифы были пересмотрены в среднем на 10% с учетом уровня инфляции в 2024 году. Изменение коснулось долгосрочной парковки P4, крытого паркинга Р1 и краткосрочных парковок»,— пояснили в пресс-службе оператора. На прошлой неделе УФАС сообщило о возбуждении еще одного дела в отношении ВВСС.

Александра Тен