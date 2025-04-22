«Белгородасбестоцемент» решил не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год

Общее собрание акционеров ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») большинством голосов решило не выплачивать акционерам предприятия дивиденды за 2024 год. Чистую прибыль в размере 77,1 млн руб. направят на реализацию инвестпроектов (в прошлом году она составляла 45,1 млн). Об этом сообщили в компании.

Также общее собрание акционеров утвердило бухгалтерскую отчетность «Белаци» за 2024 год, согласно которой предприятие получило выручку в 1,77 млрд руб. (в 2023-м — 1,8 млрд).

Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год в середине марта.

Алина Морозова