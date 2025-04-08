«Белгородасбестоцемент» в 2024 году увеличил прибыль в 1,7 раза

ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») завершило 2024 год с чистой прибылью в 77,1 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2023-м (45,1 млн). Выручка предприятия сократилась на 2,3%: с 1,8 млрд до 1,77 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Себестоимость продаж «Белаци» за год снизилась на 4,2%: с 1,3 млрд до 1,25 млрд руб. Прибыль от продаж напротив выросла в 2,1 раза: с 75 млн до 161 млн руб.

Дебиторскую задолженность предприятие сократило в 5,8 раза: с 354,7 млн до 60,6 млн руб. Кредиторскую — увеличило на 1,1%: с 330 млн до 333,6 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал — 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.

В середине марта совет директоров «Белаци» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

О смене контролирующего владельца предприятия читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Белгородский шифер сменил крышу».

Алина Морозова