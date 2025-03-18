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«Белгородасбестоцемент» может не выплатить акционерам дивиденды за 2024 год

Совет директоров белгородского ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Чистую прибыль в размере 77,1 млн руб. предлагается направить на реализацию инвестпроектов. Об этом сообщили в компании.

Также наблюдательный совет предлагает утвердить годовой отчет предприятия и бухгалтерскую отчетность за 2024-й, согласно которой выручка «Белаци» составила 1,8 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал — 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.

Осенью прошлого года «Белаци» получил от Фонда развития промышленности целевой заем в 300 млн руб. на работы в рамках госпрограммы «Повышение производительности труда».

О смене контролирующего владельца предприятия — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова