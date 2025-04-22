США запретили исполнять решение российского суда по иску «Царьграда» к Google

Американский суд установил предварительный судебный запрет, который ограничивает НАО «Царьград Медиа» в исполнении решения российского суда в отношении Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Google в 2020 году заблокировал аккаунт «Царьграда» из-за введенных санкций. Тогда «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы, настаивая, что корпорация нарушила собственные правила предоставления услуг. В апреле 2021 года российский суд удовлетворил требования сетевого издания и наложил на ответчика штраф за неисполнение решения.

Google, в свою очередь, обратился в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, чтобы запретить «Царьграду» приводить в исполнение российское решение по всему миру. Google аргументировал свою позицию тем, что «Царьград» нарушил условие о договорной подсудности, согласно которому все споры с корпорацией должны рассматриваться в Калифорнии.

31 марта американский суд установил, что рассмотреть спор в Арбитражном суде Москвы «Царьграду» позволила ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которая разрешает российским лицам, пострадавшим от мер ограничительного характера, перенести тяжбу в Россию. Но по мнению калифорнийского суда, это положение «направлено на обход надлежащей юрисдикции судов США». Выбрав Арбитражный суд Москвы, «Царьград» пошел на риск, что суд другого государства может посчитать нарушенным пункт о подсудности, следует из судебного акта.

В итоге калифорнийский суд запретил «Царьграду» осуществлять принудительное взыскание каких-либо активов Google и продолжать вести разбирательство в России. В течение трех недель с момента вынесения решения «Царьград» должен попросить российские власти приостановить исполнительные производства, счел американский суд.

Диана Лисунова, Ян Назаренко