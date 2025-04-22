Допэмиссия как сигнал к продаже

Информация о возможной предстоящей дополнительной эмиссии акций МТС-банка вызвала снижение котировок его бумаг на 4% по итогам торгов, в течение дня снижение превышало 7%. Дальнейшая динамика котировок зависит от раскрытия конкретных параметров и целей допэмиссии, рост может вызвать, в частности, объявленная цена новых акций, которую инвесторы сочтут привлекательной. МТС-банк планировал раскрыть информацию о своей допэмиссии 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После появления в ленте раскрытия информации сообщения МТС-банка о том, что совет директоров 21 апреля рассмотрит проведение дополнительной эмиссии акций, их котировки резко снизились в цене, даже несмотря на то, что параметры размещения не были раскрыты. На вечерней сессии Московской биржи котировки акций достигали отметки 1305 руб., что на 7,2% ниже значения закрытия предыдущего дня. По итогам вечерней сессии 22 апреля котировки остановились на отметке 1346 руб., на 4,3% ниже закрытия предыдущего дня. В МТС-банке заявили, что информация о параметрах размещения будет опубликована 23 апреля, отказавшись от дополнительных комментариев до этого времени.

Как поясняет старший инвестиционный советник «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев, если банк наращивает кредитный портфель, а темпы роста его капитала не поспевают, достаточность его капитала снижается.

Так, согласно отчетности банка, его активы за 2024 год выросли почти в 1,5 раза, до 601 млрд руб. При этом уровень достаточности капитала банка (Н1.0) на начало марта 2025 года составлял 10,5%, тогда как этот показатель у сравнимого по активам ОТП-банка достигал 14,2%. Выходом может стать увеличение прибыли, выпуск субординированного займа (по данным Rusbonds, в обращении находятся четыре выпуска таких бондов банка на сумму 19,5 млрд руб.) или размещение новых акций. В текущих условиях высокой процентной ставки размещение акций является наиболее выгодным для бизнеса, отмечает господин Григорьев.

Несмотря на обоснованность подобной практики, как показывает рыночная статистика, объявление о любой допэмиссии любым эмитентом почти всегда в моменте негативно воспринимается инвесторами. Так, по оценке “Ъ”, за последний год у десятка эмитентов акции заметно снижались в цене после появления сообщений о размещении дополнительных акций. Причем в ряде случаев максимальное снижение превышало 10%. В частности, в ноябре 2024 года акции «Сегежа Групп» (так же, как МТС-банк, входит в группу АФК «Система») падали почти на 15% после объявления о проведении допэмиссии на погашение долга. По итогу торгового дня снижение составило 9,5%. Вместе с тем более стабильные софтверные компании — группа «Астра» и «Диасофт» — теряли в цене максимум 2,5–3,5%.

Выпуск новых акций приводит к размыванию долей действующих акционеров, в том числе к сокращению дивидендных выплат в расчете на одного акционера. Кроме того, эксперты отмечают, что инвесторы могут воспринимать допэмиссию как сигнал о нехватке средств в компании, что усиливает их негативную реакцию. Инвесторы настороженно реагируют и на неопределенность, связанную с параметрами размещений. Нередко эмитенты раскрывают объемы и цены размещения лишь спустя некоторое время после объявления допэмиссии. В «Финаме» считают, что, если масштаб допэмиссии будет небольшим, а МТС-банк четко объяснит необходимость такого шага и объявит привлекательные условия, котировки акций cмогут довольно быстро восстановиться. Так инвесторы отреагировали на объявление в начале марта цены размещения акций «Абрау-Дюрсо» в размере 275 руб., что было заметно выше текущих котировок. В результате акции на биржевых торгах выросли в цене по итогам дня почти на 10%.

Андрей Ковалев, Ольга Базутова