Переводы оказались за линией антифрода

После вступления в силу новых требований ЦБ к банковским системам антифрода число жалоб клиентов на дополнительные ограничения переводов выросло. По словам экспертов, новые требования фактически накладывают на банки ответственность за мошеннические операции. В результате зачастую блокируются любые переводы, которые клиент пытается осуществить, например, с не использовавшегося ранее устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что жалоб клиентов на дополнительные ограничения по переводу денежных средств со стороны банков стало больше, “Ъ” сообщили в системном интеграторе «Информзащита».

Так, по итогам первого квартала 2025 года рост числа жалоб относительно аналогичного периода 2024 года составил 30%.

По итогам второго полугодия 2024 года количество подобных жалоб показало примерно такие же темпы роста год к году, в абсолютных показателях их число измеряется «десятками тысяч».

По словам экспертов «Информзащиты», клиенты жалуются на блокировки переводов в тех случаях, которые ранее были привычными, в частности на перевод с нового устройства. Как рассказал “Ъ” один из читателей, при попытке перевода денег через веб-версию одного из крупнейших банков (новый компьютер, то есть раньше клиент этим устройством не пользовался) он столкнулся с блокировкой веб-версии банка. Из объяснений, полученных читателем в офисе банка, следует, что теперь любой перевод из онлайн-банка будет считаться подозрительным, если у клиента есть конкретный смартфон, но он использует другое устройство.

Подобные жалобы приводятся на «Банки.ру». «Блокируют каждый второй перевод, причем не важно, перевод себе же на счет в другой банк или другому физлицу, ссылаясь на защиту от мошенников»,— сетует один из клиентов крупного банка.

«Мы отмечаем случаи, когда отдельные менеджеры на местах демонстрируют излишний энтузиазм. В нашей практике есть случай, когда один из банков не просто заблокировал операцию клиентке-пенсионерке, а заблокировал ей все счета и личный кабинет»,— рассказывает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 3 апреля: «Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников».

По словам безопасников, рост подобных жалоб происходит в связи с усилением банками антифрод-систем. «Это реакция на ужесточение требований ЦБ, вступивших в силу с июля 2024 года. Согласно новым правилам, если банк пропустит перевод, который позже окажется мошенническим, и не примет дополнительных мер предосторожности, ему придется возмещать убытки клиенту за свой счет»,— поясняет руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов. Ранее банки перекладывали ответственность даже за мошеннический перевод на клиентов, отмечает коммерческий директор SafeTech Group Дарья Вереситникова.

Вступившие в силу положения закона №369-ФЗ и указания ЦБ обязывают банки приостанавливать подозрительные переводы на срок до двух дней, если получатель есть в базе данных Банка России о мошеннических счетах или если операция подпадает под расширенный перечень признаков мошенничества, отмечает руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева.

По словам господина Белова, чтобы минимизировать число таких замороженных переводов, банки начали заранее ограничивать возможность выполнения операций в потенциально рискованных сценариях.

В частности, банки ужесточили лимиты: ранее подозрительной считалась операция на сумму от 30–50 тыс. руб., теперь — от 10–15 тыс. руб. для новых устройств, непривычных сценариев, отмечают эксперты «Информзащиты». Кроме того, банки блокируют переводы на карты, открытые менее 90 дней назад, вводят дополнительную идентификацию, уточняют там. Эти меры направлены на снижение риска, чтобы банк мог доказать, что принял «дополнительные меры» и не обязан возмещать убытки, подчеркивают эксперты.

Вместе с тем это влечет неудобства как для банков, так и их клиентов. Ужесточение антифрод-политики увеличит необходимость совершения дополнительных действий от клиентов банка для подтверждения своего статуса, основания платежей и заставит банк нести дополнительные расходы в связи с усложнением процедур идентификации клиента и банковской операции, отмечает советник юрфирмы «Легикон-право» Алексей Некрасов.

Кроме того, любое усиление защиты приводит к усложнению, затруднению или проблемам в работе обычных клиентов, что ведет к потере лояльности, отмечает независимый эксперт Алексей Войлуков. Клиентам следует проявлять бдительность, не совершать операций на незнакомые реквизиты, не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, считает управляющий партнер VersaLegal Вероника Сальникова.

Юлия Пославская, Ян Назаренко, Ксения Дементьева