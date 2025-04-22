Совладелец «Ростсельмаша» назвал утильсбор защитой от западных компаний

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин сказал, что утильсбор работает как защитный механизм для сохранения производства сельхозтехники в России. По его словам, это особенно важно на фоне конкуренции с китайскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если не будет защитных мер, то смысла производить сельхозтехнику в России просто нет. Решение об утильсборе — сигнал сохранять коллективы, не сдавать ничего в металлолом и двигаться дальше»,— сообщил Константин Бабкин в интервью «Ъ».

Господин Бабкин добавил, что механизм поможет российским производителям и в случае возвращения западных компаний. «Речь не только про китайцев, тут и Запад может вернуться завтра-послезавтра. Мы не знаем, о чем сейчас договорятся»,— сказал он.

Как уточнил совладелец «Ростсельмаша», часть западных компаний из России не уходили и продолжают работать. По его словам, если президент США Дональд Трамп потребует предоставить льготы американским компаниям, российские производители сельхозтехники вернутся в состояние кризиса.

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