«Белдорстрой» продолжит благоустройство площади в Новом Осколе за 86 млн рублей

Белгородское ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых получило еще один подряд на благоустройство Центральной площади с прилегающей территорией сквера на улице Славы в городе Новый Оскол Белгородской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона, поэтому его признали несостоявшимся. С «Белдорстроем» заключили контракт, согласно его ценовому предложению в 86,6 млн руб. Оно равняется стартовой стоимости работ. Источник финансирования — бюджет Новооскольского округа.

Исполнить условия контракта необходимо до 26 июля этого года. За это время подрядчику предстоит установить фонтан и провести на нем пуско-наладочные работы, вырубить деревья и благоустроить территорию. Гарантия — пять лет.

В конце февраля «Белдорстрой» выиграл контракт на другой этап благоустройства Центральной площади в Новом Осколе за 56,4 млн руб. Работы также требуется завершить до 26 июля. По данным портала госзакупок, в апреле белгородское ООО СЗ «Стройэкспорт», которое также принадлежит господам Степашовым, получило подряд на еще один этап обновления того же объекта — за 3,3 млн руб. Исполнить условия этого контракта нужно в тот же срок.

Алина Морозова