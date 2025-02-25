«Белдорстрой» благоустроит Центральную площадь в Новом Осколе за 56 млн рублей

Подряд на благоустройство Центральной площади на улице Славы в белгородском Новом Осколе выиграло местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира Степашовых. Компания обошла одного участника аукциона, снизив начальную цену контракта на 20%: с 70,5 млн до 56,4 млн руб. Он заключен, сообщается на портале госзакупок.

Второй участник торгов предлагал выполнить работы за 56,7 млн руб. (снижение на 19,5%). Его имя не раскрывается.

«Белдорстрою» необходимо возвести новые подпорные стены и реконструировать действующие, устроить дорожно-тропиночную сеть и проезды, выполнить декоративное озеленение, установить системы видеонаблюдения и электроснабжения, малые архитектурные формы.

Условия контракта нужно исполнить до 26 июля 2025 года. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, с ноября 2010 года «Белдорстрой» получил 1 123 госконтракта на 68,2 млрд руб. в сумме. Крупнейшим заказчиком выступает госучреждение «Упрдортранс Белгородской области» (262 контракта на 25,1 млрд руб.). Кроме дорожных подрядов, подрядчик известен несколькими контрактами на благоустройство набережных в Белгороде.

Алина Морозова