Запрет на экспорт лома драгметаллов будет продлен еще на полгода

«Ограничение экспорта отходов и лома драгоценных металлов рассматривается на очередной шестимесячный период, который продлится с 1 июня по 30 ноября 2025 года, и будет принято по итогам подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции»,— сообщили «Ъ» в Минпромторге в ответ на запрос. Текущее ограничение заканчивается 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Необходимость такого запрета в министерстве пояснили стратегической важностью драгоценных металлов для разных отраслей промышленности — в частности, для аффинажной, мощности которой, по оценкам участников отрасли, загружены менее чем наполовину. Похожие ограничения действуют и для ломов, содержащих свинец (см. «Ъ» от 5 февраля), необходимый для оборонной промышленности.

«Запрет на экспорт ломов совершенно верный. Контролировать содержание золота в ломе невозможно — это прямой путь к контрабанде»,— согласен основатель компании по скупке изделий из драгоценных металлов и камней Goldex Дмитрий Плущевский. Однако проблемы дефицита сырья это не решает, сходятся во мнении эксперты, так как содержание драгметаллов в ломах постоянно снижается, как и сам ломосбор (см. «Ъ» от 18 апреля). Емкость российского рынка лома драгоценных металлов можно оценить на уровне 30 тонн в год, при этом его сбор идет главным образом из бытовой и электронной техники, приводит данные промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Очередное ограничение экспорта лома, содержащего драгметаллы,— лишь одна из мер по ужесточению регулирования добычи и оборота драгоценных металлов в России. Так, недавно Минфин ужесточил требования в геологоразведке, опасаясь, что месторождения могут разрабатываться без соответствующей лицензии, под видом взятия проб с анализа содержания (см. «Ъ» от 20 марта).

Примечательно, что все эти регуляторные новации происходят на фоне рекордных цен на золото, на сегодня, 22 апреля, они уже превышали $3,5 тыс. за тройскую унцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очистке драгметаллов не хватает сырья».

Полина Трифонова