Очистке драгметаллов не хватает сырья

На фоне дефицита сырья количество аффинажных мощностей в России может сократиться в три раза, подсчитали участники отрасли. Продолжат работу, по предварительным оценкам, четыре крупнейшие компании. Консолидации отрасли будут способствовать и новые правила получения лицензии на аффинаж драгоценных металлов, в несколько раз увеличивающие необходимые объемы переработки. При этом проблему профицита мощностей при дефиците сырья участники рынка оценивают как перманентную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Утверждение в текущем виде законопроекта, меняющего требования к аффинажным заводам, может привести к резкому сокращению количества игроков на этом рынке. Документ был опубликован в начале месяца Минфином, регулирующим оборот драгметаллов в стране, и может вступить в силу с 1 сентября. Как следует из текста, предприятие может претендовать на лицензию на аффинаж драгметаллов только в том случае, если за три года оно перерабатывает не менее 50 тонн сырья и изготавливает из него не менее 9 тонн золота или не менее 20 тонн суммарного объема платины и металлов платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Допускается отклонение от указанного объема производства в пределах 5%. Сейчас для получения соответствующей лицензии необходимы мощности, позволяющие выпускать в год 3 тонны золота, 10 тонн серебра и (или) 500 килограмм платины или металлов платиновой группы.

Как подсчитали собеседники “Ъ” на этом рынке, если сейчас лицензию на аффинаж драгметаллов имеют 12 российских предприятий, то после ужесточения контроля за переработкой право работать сохранят только четыре крупнейших завода.

По словам нескольких собеседников “Ъ”, причиной законодательных изменений стал дефицит сырья для аффинажа на рынке: компании, добывающие руды драгоценных металлов, предпочитают производить концентрат и либо осуществлять последующий аффинаж самостоятельно, либо же продавать концентрат на более маржинальных азиатских рынках, особенно с учетом рекордных цен на золото (22 апреля на LME стоимость этого драгметалла превышала $3,5 тыс. за тройскую унцию).

Для решения этой проблемы установлен запрет на экспорт лома драгметаллов, действующий до 31 мая. Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, он будет продлен еще на полгода.

Кроме того, на руках у населения находится более 900 тонн золота, этого более чем достаточно, чтобы загрузить аффинаж в РФ (см. “Ъ” от 13 января), напоминает основатель компании по скупке изделий из драгоценных металлов и камней Goldex Дмитрий Плущевский.

Однако аффинажные предприятия отмечают, что запрет на экспорт лома драгметаллов не поможет решить проблемы с избыточными мощностями. Тем более что объемы ломосбора в целом снижаются, а содержание драгметаллов в нем падает (см. “Ъ” от 3 марта). По оценкам «Красцветмета», на который приходится порядка 40% аффинажного рынка, общая загрузка аффинажных мощностей в России не превышает 45%, и в ближайшей перспективе этот показатель значительно не улучшится. Еще более пессимистичные данные у корпорации «Сача» (федеральный оператор лома и отходов из металлов): загрузка составляет порядка 20–30% от производственных мощностей. Вторичный рынок драгметаллов, получаемых из лома и отходов, не превышает порядка 15–20% от общего объема добычи драгметаллов, подчеркивает эксперт по организации учета драгоценных металлов корпорации «Сача» Андрей Белов.

Экспорт лома, в том числе и драгметаллов, курирует Минпромторг. Необходимость запрета там объяснили “Ъ” «стратегической важностью драгоценных металлов для широкого спектра отраслей промышленности». В целом регуляторы планомерно ужесточают регулирование и в части золотодобычи. Недавно были ужесточены правила геологоразведки — это объяснялось необходимостью ограничить нелегальный промысел золота под видом геологоразведочных работ. Большинство этих инициатив отрасли золотодобычи и золотопереработки оценивают критически (см. “Ъ” от 20 марта).

По оценке собеседников “Ъ”, в наибольшей степени новый законопроект решает проблемы «Красцветмета», который как крупнейшее предприятие может более остро ощущать дефицит сырья.

Его предприятие признает. «Ситуацию с дефицитом мог бы улучшить ввоз сырья для аффинажа из зарубежных стран — для последующей переработки и изготовления продукции из драгоценных металлов,— считают в "Красцветмете".— Мировые лидеры аффинажа активно импортируют сырье из других стран, но в России это направление развивается медленно из-за особенностей регулирования». Да и меру по запрету экспорта лома там считают целесообразной. В Минфине же уверены, что «объемы золота на предприятиях позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка, это касается как продажи инвестиционного золота, так и ювелирных изделий».

«Основными потребителями драгоценных металлов в аффинированном виде (стандартные и мерные слитки) являются банки, которые осуществляют кредитование предприятий, занимающихся их добычей,— рассказывает Андрей Белов.— А аффинажные заводы должны быть не только ориентированы на производство аффинированных драгметаллов, но и наращивать мощности по производству на их основе технической продукции». Помогла бы российской аффинажной отрасли и отмена санкционных запретов на экспорт драгметаллов, солидарны опрошенные “Ъ” эксперты.

Полина Трифонова