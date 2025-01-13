Золото пошло на лом

Активное предложение инвестиционных слитков и рост цен на золото способствуют увеличению объема вторичного рынка этого металла в РФ. В 2024 году показатель вырос на 20%, до 30 тонн, и в 2025 году может увеличиться еще на 5–10%. В сочетании с запретом на вывоз лома драгметаллов это может дополнительно загрузить аффинажные мощности, но аналитики видят и риск давления на цены на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оборот вторичного рынка золота в России по итогам 2024 года увеличился примерно на 20%, до 30 тонн, в 2025 году показатель может вырасти еще на 5–10%. Такие оценки привели опрошенные “Ъ” трейдеры, аналитики и переработчики золота. Речь идет о ломе драгоценных металлов, преимущественно золота, который подлежит вторичной переплавке. В основном эти объемы аккумулируются ломбардной отраслью и оптовыми скупщиками изделий из драгоценных металлов и электроники. Помимо этого, по оценкам основателя компании по скупке изделий из драгоценных металлов и камней Goldex Дмитрия Плущевского, на руках у граждан находится около 900 тонн изделий из драгоценных металлов или с их содержанием, которые потенциально могут стать ломом.

В среднем цены на скупку золота в зависимости от пробы и типа золотосодержащего изделия колеблются на начало января в диапазоне от 4 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за грамм. Таким образом, потенциальный денежный объем рынка вторичного золота с учетом лома, находящегося на руках у россиян, можно оценить в 3,7–9,3 трлн руб.

По оценкам Национального объединения ломбардов, спреды на покупку лома драгметаллов могут быть от 5% и доходить до 70% к биржевой стоимости металла. По данным на 11 января, стоимость золота достигла $2,717 тыc. за унцию, серебра — $31,3.

Россия — второй (после Китая) производитель золота в мире. По итогам 2024 года АКРА оценила объем добычи золота в РФ в 328 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. 50% спроса на золото формирует ювелирная отрасль, 27% — производство монет и слитков, 8% — технологические компании. Остальной объем приходится на центробанки и фонды.

Росту объема рынка вторичного золота будет способствовать активное предложение инвесторам, в том числе физлицам, инвестиционных слитков, а также ужесточение условий кредитования, что стимулирует сдавать золото в ломбарды, отмечают собеседники “Ъ”. «Дополнительную поддержку тренду может оказывать то, что с 1 сентября 2024 года ломбарды получили возможность принимать от физлиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу. Со стороны юридических лиц наблюдается тенденция на переработку устаревшего или неработающего оборудования для получения ценного сырья»,— говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец.

В «Красцветмете» к основным предпосылкам для роста рынка вторичного золота относят продолжающийся рост цен на этот металл. Кроме того, с 1 декабря 2024 года в России вновь начал действовать запрет на вывоз лома драгоценных металлов, установленный до 31 мая 2025 года. Наличие внутреннего стабильного источника вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы,— важный фактор для устойчивой работы аффинажных компаний, отмечают в «Красцветмете».

Сегодня в РФ 11 предприятий, которые могут заниматься аффинажем драгоценных металлов, совокупной мощностью около 1000 тонн. Загрузка заводов оценивается в 40–80%. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, потенциал для наращивания переработки огромный и даже с текущими прогнозируемыми показателями роста вторичного рынка мощности не удастся загрузить на 100%.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в аффинажной отрасли, говорит, что дополнительные трудности создает и отсутствие специализированных мощностей для переработки сложных ломов с низким содержанием драгметаллов, например, извлекаемых из электроники. При текущих ставках кредитования и трудностях с доступом к оборудованию ожидать новых инвестиционных проектов в этом направлении не стоит, особенно учитывая высокую волатильность рынка золота из-за геополитики, говорит собеседник “Ъ”.

Управляющий директор—руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова отмечает, что вмешательство в рыночные механизмы — вроде текущего запрета на вывоз лома драгметаллов из страны — может повысить загрузку внутренних аффинажных мощностей, но может и оказывать давление на цены на внутреннем рынке.

Полина Трифонова