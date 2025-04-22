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В Самаре стартовал процесс по делу о взятках экс-главе регионального ГУ МЧС

Во вторник, 22 апреля, начался суд над коммерсантом Яном Гущиным, который обвиняется в даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Процесс проходит в Ленинском районном суде Самары под председательством Ивана Беднякова.

Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко признал свою вину

Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко признал свою вину

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко признал свою вину

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Перед этим Яна Гущина этапировали в Самару из Москвы, где он содержался под арестом. Бизнесмена вместе с коллегой Еленой Тютюнник и бывшим главой регионального ГУ МЧС Олегом Бойко задержали в Самаре в декабре 2023 года.

Елене Тютюнник, как и Яну Гущину, инкриминировали преступление по статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Олега Бойко заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, бывший силовик брал с предпринимателей, которые руководили группой компаний «Витязь», взятки за покровительство. В общей сложности бывший начальник регионального ГУ МЧС получил более 25 млн руб.

Ян Гущин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Он помог силовикам раскрыть и расследовать преступление. В начале апреля 2025 года Ленинский райсуд Самары продлил коммерсанту арест до 25 июня.

Олег Бойко признал свою вину. Расследование его дела продолжается.

Георгий Портнов

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