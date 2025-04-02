Подозреваемому в даче взяток экс-главе самарского ГУ МЧС продлили арест

Продлен арест подозреваемому по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. На скамье подсудимых находится бизнесмен, руководитель ГК «Витязь» Ян Гущин. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заседание прошло в среду, 2 апреля, под председательством судьи Ивана Беднякова. Судья продлил фигуранту уголовного дела арест на ближайшие три месяца, то есть до 25 июня.

Силовики задержали Олега Бойко, Яна Гущина и еще одного руководителя ГК «Витязь» Елену Тютюнник в Самаре в декабре 2023 года. Бывшему силовику вменили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ).

В отношении Елены Тютюнник, как и Яна Гущина, было возбуждено уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что бывший руководитель регионального ГУ МЧС брал с бизнесменов взятки за покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 25 млн руб.

Затем по этому уголовному делу был задержан ряд других бывших высокопоставленных силовиков региона. В их числе оказались экс-руководитель УФМС по Самарской области Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и бывший замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Всех подозреваемых сотрудников ведомства этапировали в Москву и арестовали.

Георгий Портнов